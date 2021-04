Ausgangssperre in Münster jetzt bereits am Samstag?

Münster droht bereits ab kommenden Samstag (24. April) eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 22 bis 5 Uhr. Zwar wird die Inzidenz am Donnerstag mit 97,1 angegeben . Muss dieser Wert allerdings, wie an den beiden vorherigen Tagen, im Nachhinein korrigiert und über 100 angehoben werden, gilt die nun beschlossene Corona-Notbremse des Bundes bereits am Wochenende. Das bestätigte Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer am Abend.

Das neue Infektionsschutzgesetz hatte am Donnerstag den Bundesrat passiert und tritt bereits am Freitag in Kraft. Die schärferen Maßnahmen sehen unter anderem eine Ausgangssperre vor, sofern die Inzidenz den Grenzwert 100 an drei Tagen überschreitet.

Impfung für alle ab Juni?

Inzwischen sind 100.000 Münsteranerinnen und Münsteraner gegen eine schwere Corona-Erkrankung geimpft. Heuer kann sich vorstellen, dass die festgelegte Impfreihenfolge noch vor Juni aufgehoben wird. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte am Donnerstag ein Impfen für alle ab Juni in Aussicht gestellt. Das Impftempo hat im zweiten Quartal deutlich zugelegt. 28 600 Menschen sind in Münster vollständig immunisiert.

Heuer begrüßt, dass die lokalen Werte, und nicht die des Bundeslandes entscheidend für schärfere Maßnahmen gegen Corona seien.