Hängepartie um Ausgangssperre in Münster

Stundenlange Hängepartie um die drohende Ausgangssperre: Die Stadt wartet seit dem Freitagnachmittag ungeduldig auf die Entscheidung des Landes NRW, ob die mit der vom Bund beschlossenen Corona-Notbremse verordnete Ausgangssperre bei zu hohen Inzidenzen bereits ab diesen Samstag (24. April) für Münster gilt. Für die Münsteranerinnen und Münsteraner würde ein Ja bedeuten, dass sie in der Zeit von 22 bis 5 Uhr zu Hause bleiben müssten. Polizei und Kräfte des Ordnungsamtes würden die Einhaltung der Ausgangssperre kontrollieren. Bei Missachtung der Regeln drohen Geldstrafen bis zu 500 Euro, bestätigt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer.

Unterschiedliche Inzidenzwerte

Grund für die lange Hängepartie am Freitag waren die für Münster unterschiedlichen Inzidenzwerte unterschiedlicher Institute. Das am Donnerstag beschlossene Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht zwar in Städten und Kreisen mit Inzidenz über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter anderem eine Ausgangssperre vor. Allerdings gab es plötzlich Unstimmigkeiten darüber, ob die Inzidenzwerte des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) oder des Robert-Koch-Instituts (RKI) dazu herangezogen werden müssen.

Die Abstimmungsfrage ist für die meisten Kommunen kaum relevant, für Münster mit einer seit Tagen um den Grenzwert 100 schwankender Inzidenz allerdings wohl: Denn während das LZG die Zahlen seit Tagen rückwirkend korrigiert, bleiben die jeweils gemeldeten RKI-Werte unverändert. Für Münster lagen die RKI-Zahlen fast ausnahmslos unter 100 (bedeutet also keine Ausgangssperre), während die vom LZG zuletzt täglich nachkorrigierten Werte jedoch deutlich über 100 lagen (bedeutet Ausgangssperre). Das Land muss nun entscheiden, welche Zahlen maßgeblich für die Notbremse sind.

Museen müssen schließen

Die neue Bundesgesetzgebung gibt auch vor, dass das LWL-Museum für Kunst und Kultur und das LWL-Museum für Naturkunde ab diesen Samstag (24. April) schließen. „Die LWL-Museen haben so lange, wie es möglich und vertretbar war, die Häuser geöffnet“, sagt Kultur-Landesrätin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. „Aber die aktuelle, sich ständig verschärfende Situation lässt uns keinen Spielraum mehr“.

Die Westfälische Wilhelms-Universität teilt mit, dass der Botanische Garten ab Samstag (24. April) geschlossen bleibt. Das betrifft sowohl individuelle Besuche als auch alle öffentlichen Führungen. Die Vorsorgemaßnahme sei in der Corona-Notbremse des Bundes begründet und soll das Ansteckungsrisiko senken. Zuletzt war der Botanische Garten von vielen Besuchern aufgesucht worden.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass Busfahrgäste an den Haltestellen und in den Fahrzeugen FFP2- oder vergleichbare Masken tragen müssen. Die bisher zulässigen medizinischen oder OP-Masken seien nicht mehr erlaubt. Solange die Fahrerinnen und Fahrer hinter dem Steuer nicht in direkten Kontakt mit anderen Personen kommen, müssten diese keine Maske tragen, dürfen dies aber. In den Fahrzeugen soll nur noch die Hälfte der regulär zulässigen Fahrgäste befördert werden.