Enge Kooperation als Vision

Forschungsbauten müssen nicht immer Labore und Großgeräte beheimaten. Im „Centre of Mathematics Münster“ (CMM) steht die Interaktion der Forscherinnen und Forscher unterschiedlicher mathematischer Teilgebiete im Mittelpunkt. Gemeinsam sollen sie übergreifende Zugänge entwickeln, um grundlegende mathematische Fragen zu klären, berichtet die Universität Münster .

Das innovative Konzept hat den Wissenschaftsrat überzeugt: Er sprach am Freitag die Empfehlung aus, den geplanten Bau an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster in die Förderung von Bund und Ländern aufzunehmen – das Gremium platzierte das Projekt in der Spitzengruppe der besonders herausragenden Vorhaben.

Kosten: 31 Millionen Euro

Der Wissenschaftsrat empfahl insgesamt acht bundesweite Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von 363 Millionen Euro. „Zusammen mit den großen Erfolgen der Einwerbung eines Exzellenzclusters und der Gewinnung einer zweiten Alexander von Humboldt-Professur für die Mathematik wird dieser Forschungsbau unseren Profilbereich Mathematik nachhaltig stärken“, betont der Rektor der WWU, Prof. Dr. Johannes Wessels. „Für die Weiterentwicklung unseres naturwissenschaftlichen Campus‘ im Allgemeinen und des Mathe-Campus‘ im Speziellen ist das CMM ein zentraler Baustein“, ergänzt Kanzler Matthias Schwarte.

Der Forschungsbau soll auf einer unbebauten Fläche am Orléans-Ring entstehen. Die Kosten des Gebäudes, das etwa 3500 Quadratmeter Nutzfläche umfassen wird, belaufen sich auf rund 31 Millionen Euro, die im Falle eines positiven Bescheids der Bund und das Land NRW je zur Hälfte tragen würden. Die abschließende Entscheidung über die Förderung fällt am 2. Juli bei der „Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern“.

Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels (l.) und Kanzler Matthias Schwarte (r.) stellen mit den Mathematikern Prof. Dr. Mario Ohlberger (2.v.l.) und Prof. Dr. Thomas Nikolaus die Pläne für den neuen Forschungsbau vor. Die Visualisierung, die die münstersche Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW erstellt hat, gibt einen ersten Eindruck von dem Gebäude, das in der Nähe des Coesfelder Kreuzes entstehen soll. Foto: WWU/Michael Möller

„Mit dem CMM haben wir eine Vision. Wir wollen die Mathematik als ein organisches Ganzes betrachten – in Anlehnung an die Arbeitsweise der mathematischen Universalgelehrten“, erläutert Prof. Mario Ohlberger, der den Förderantrag mit Prof. Thomas Nikolaus organisatorisch betreute.

Zentrale mathematische Probleme lösen

Die Forschungsprogrammatik des CMM, die von 37 Forschungsgruppen und zehn Nachwuchsgruppen aus vier Instituten des Fachbereichs Mathematik und Informatik getragen wird, hat zum Ziel, übergreifende Zugänge und Techniken zur Lösung zentraler mathematischer Probleme zu entwickeln. Offenheit und Flexibilität prägen die Gebäudephilosophie und spiegeln sich in den Plänen wider, die der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster, entworfen hat: Lichthöfe und Glaswände ermöglichen spontane Kommunikation und Zusammenarbeit, verschiebbare Tafelelemente laden zu mathematischen Diskussionen ein.