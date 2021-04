Polizisten haben in Münster in der Nacht zu Sonntag erneut drei Treffen der sogenannten "Poser- und Dater-Szene" augeflöst. Am Freitagabend hatten Polizisten bereits Treffen in Lengerich aufgelöst, dabei wurden 180 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln geschrieben.

Am Samstagbend kam es laut einer Mitteilung der Polizei bereits gegen 20.30 Uhr zu zwei verbotenen Rennen im Bereich des Hafens auf der Kiesekampsmühle. Polizisten gelang es, einen 17-jährigen Motorradfahrer zu stellen, der im Vorfeld gegen zwei Autofahrer jeweils Beschleunigungsrennen durchgeführt hatte. Der Führerschein und das Motorrad des 17-Jährigen wurden sichergestellt. Auch einen der beteiligten Autofahrer konnten Einsatzkräfte später stoppen. Den Führerschein und Wagen des 19-Jährigen stellten Beamte sicher. Beide erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Illegale Treffen und schwarze Bremsspuren

Gegen 23.17 Uhr stellten Einsatzkräfte ein illegales Treffen auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Handorfer Straße fest. Mehrere Personen versuchten über Grünflächen in ihren Autos zu flüchten, als sie die Polizisten bemerkten. Sie konnten zum Großteil gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten überprüften 33 Personen und 14 Fahrzeuge.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Loddenheide beendeten Polizisten ein Treffen von sechs Autos und elf Personen. Aus dieser Gruppe wurden zuvor "Donuts" - also schwarze Bremsspuren - im Bereich des Parkplatzes gedreht. Um 1.25 Uhr wurden an der Kiesekampsmühle im Bereich des Hafens zwei Autos und acht Personen angetroffen.

Anzeige gegen 52 Menschen erstattet

Insgesamt hat die Polizei gegen 52 Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung gefertigt. Zudem wurden drei Verstöße wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis gefertigt.