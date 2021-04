20 Jahre jung ist Timo Stiehl, als er bei einem Autounfall ein Schädel-Hirn-Trauma erleidet. Es beginnt ein schwerer Weg: Timo muss wieder lernen, eigenständig zu atmen, zu essen, zu sprechen, zu gehen. „Mein Selbstwertgefühl war im Keller“, erinnert sich der heute 25-Jährige zurück an diese Zeit. Aber er war schon immer ein positiver Mensch und „ein Perfektionist“, wie er lachend eingesteht. Er hat sich ins Leben zurückgekämpft. Und am 13. September 2020, am vierten Jahrestag seines Unfalls, hat er sich dazu entschieden, seine Geschichte öffentlich zu machen. „Es genau an dem Jahrestag des Unfalls zu posten, hat ihm den letzten Schub gegeben, der nötig war, es zu wagen“, schildert Freundin Nele Kaufhold. Auf Instagram lässt der Münsteraner heute über 6500 Menschen an seinem Leben teilhaben – und es werden immer mehr. Wenn man Timo fragt, was ihn dazu bewegt hat, seine Geschichte öffentlich zu machen, dann antwortet er, dass er Antworten auf Fragen gesucht hat, die ihm niemand beantworten konnte.