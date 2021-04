Kampfmittelüberprüfungen haben einen Blindgängerverdacht am Servatiiplatz in Höhe des Servatiihochhauses ergeben. Am Mittwochmorgen (28. April) wird laut einer Mitteilung der Stadt mit der Öffnung des Verdachtspunktes begonnen.

Da der Punkt in Nähe eines Baumes liege, werde an dieser Stelle mit einem Saugbagger gearbeitet. Der Bagger arbeitee sich dort vorsichtig in die Tiefe, so dass möglicherweise erst am Donnerstag Klarheit darüber herrsche, ob Entwarnung gegeben werden kann oder eine Evakuierung notwendig sei. "Im Evakuierungsfall wird entsprechend informiert", teilt die Stadt mit.