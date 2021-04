Der neue Schatzmeister der rechtspopulistischen AfD in Münster ist schon wieder Geschichte: Nach seinem Vergleich der heutigen Situation von Polizisten mit der von KZ-Aufsehern und Mauerschützen hat Karl-Heinz Kramer nach eigenen Angaben am Montag seinen Austritt aus der Partei erklärt. Kramer hatte den entsprechenden Beitrag am Freitag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht und angeblich kurze Zeit später wieder gelöscht.