66-jähriger Mann an Corona gestorben

In Münster hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. In einem Krankenhaus ist laut einer Mitteilung der Stadt ein Mann im Alter von 66 Jahren an Covid-19 gestorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie bereits 111 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Am Dienstag hat die Stadt 28 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 7498 gestiegen. 6765 Menschen haben die Infektion mit dem Virus bereits wieder überstanden, 53 mehr als noch am Montag. Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist leicht gesunken. Mit Stand Dienstagmittag sind 622 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich infiziert. Am Montag waren es 648.

Inzidenz in Münster erneut über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat das Landeszentrum Gesundheit am Morgen mit 101,8 angegeben. Im Vergleich zum Vortag ist sie somit leicht gesunken (-4,4). Liegt die Inzidenz allerdings auch am Mittwoch - und damit den dritten Tag in Folge - über 100, greift auch in Münster die Corona-Notbremse des Bundes. Die Corona-Maßnahmen würden verschärft.

In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt aktuell 41 Covid-Patienten behandelt, 18 davon auf Intensivstationen. Elf Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Weitere Info-Links Die Stadt Münster hat eine interaktive Karte mit den Standorten kostenfreier Corona-Testungen eingestellt, die dauerhaft aktualisiert wird: https://geo.stadt-muenster.de/coronatests/ Klärung von Einzelfallentscheidungen zu Corona-Schutzimpfungen unter https://www.muenster.de/corona_einzelfall.html Weitergehende Informationen zum Impfzentrum erhalten Sie in unseren FAQ unter www.muenster.de/corona_impfung ...