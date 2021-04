Ein 31-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen an der Bremer Straße ausgraubt worden. Wie due Polizei mitteilt, war der Mann gegen 5 Uhr in Höhe des Bremer Platzes unterwegs, als zwei Unbekannte auf ihn zukamen. "Sie hielten ihn unvermittelt fest", heißt es in der Mitteilung. Die Täter nahmen ihm eine Armbanduhr ab und zogen ihm sein Smartphone aus der Jackentasche.

Einer der Unbekannten ist etwa 60 Jahre alt, hat graue Haare und eine stabile Figur. Er trug eine blaue Jacke und wurde von dem Komplizen, der ganz schwarz gekleidet war "Onkel" genannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.