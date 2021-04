Kurze Schonfrist für falsche Masken im Bus

Ungeachtet der seit Samstag geltenden generellen Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Bus, Bahn und Taxi drücken die Stadtwerke in dieser Woche noch ein Auge zu. Sprecher Florian Adler führt in diesem Zusammenhang eine „Übergangsfrist“ an, weil noch nicht alle Fahrgäste von der neuen Regelung Kenntnis hätten.

Durch Ansagen und über Monitore informiere man die Bus-Kunden über die neue Lage, wonach medizinische Masken in Nordrhein-Westfalen nicht mehr ausreichend sind. Alsbald aber nehmen die Stadtwerke keine Fahrgäste mehr ohne FFP2-Maske mit, wie es heißt.

Maskenpflicht durch Verordnung des Landes

Im Gegensatz zum Infektionsschutzgesetz des Bundes, das in der vergangenen Woche beschlossen wurde, gilt in NRW nach der geänderten Corona-Schutzverordnung die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske für Fahrgäste unabhängig von der sogenannten Notbremse. Letztere ist zeitlich befristet und tritt in Abhängigkeit von Inzidenzwerten in Kraft. Die Stadtwerke verzeichneten nach eigenen Angaben zur geänderten Maskenpflicht bisher eine „Handvoll Nachfragen“.

Einige tragen noch OP-Masken

Derzeit würden noch bis zu zehn Prozent der Fahrgäste OP-Masken tragen, meint Adler am Dienstag. „Wir gehen davon aus, dass sich die Münsteraner an die Regeln halten und die FFP2-Masken aufsetzen.“

Unterdessen ist die Zahl der Fahrgäste in der Corona-Krise drastisch eingebrochen. Im Vergleich zum März vor zwei Jahren hat sich der Anteil halbiert, wie Adler berichtet. Warum es in den Bussen nicht zu voll sein sollte: „Trotz halber Fahrgastzahlen fahren wir das ganze Angebot.“