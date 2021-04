Baustart für Parkhaus und zweites Bürohaus

Die münsterische CM Immobilien Entwicklung GmbH hat das erste Gebäude ihres Büroparks „rob17“ an die Hamborner Reit AG in Duisburg veräußert. CM-Geschäftsführer Michael Lüke hat eine entsprechende Meldung des börsennotierten Unternehmens bestätigt, das ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert hat, heißt es in einer Pressemitteilung von CM. Bei dem Ankaufsobjekt handelt es sich nach Angaben des Erwerbers um eine Projektentwicklung, die im Rahmen einer „off-market“-Transaktion von CM erworben wurde und am wachsenden Bürostandort Dreieckshafen realisiert wird.

Die in klimaschonender Bauweise errichtete Immobilie verfügt über eine Bürofläche von 6300 Quadratmetern, die laut Mitteilung zu 80 Prozent von CM an bonitätsstarke Ankermieter vermietet worden ist. Nach derzeitigem Stand liege die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge bei 7,5 Jahren. Der Kaufpreis betrage 23,9 Millionen Euro. Der Besitzübergang werde unmittelbar nach Fertigstellung des Objekts, voraussichtlich Ende 2021, erfolgen.

Parkhaus für 500 Autos

Gleichzeitig mit diesem Bürogebäude soll das neue Parkhaus für 500 Autos in diesem Stadtquartier am Kanal in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten haben im April begonnen. Das Parkhaus soll an das städtische Parkleitsystem angeschlossen und über die Stadtbuslinie 17 mit der Innenstadt verbunden werden. Das werde vor allem am Wochenende möglich sein, während das Parkhaus an Wochentagen überwiegend von „rob17“ und der Nachbarschaft beansprucht werden dürfte. Das im CM-Eigentum befindliche und von der Firma Goldbeck errichtete und betriebene Parkhaus ist Teil einer Mobilitätsstation mit E-Fahrzeugen und Fahrrädern, heißt es weiter.

Baustart für das zweite Bürogebäude ist im Mai. Gleichzeitig beginnt die Vermietung. Insgesamt wird „rob17“ auf dem 20 000 Quadratmeter großen Grundstück bis zu 30 000 Quadratmeter Bürofläche umfassen. Das Vorhaben wird schrittweise umgesetzt, um die Anforderungen unterschiedlicher Nutzer zu berücksichtigen, betont CM.