Das Bistum bricht sein Schweigen. Vor fünf Monaten wurde in der Gemeinde St. Stephanus die Versetzung des beliebten Pastors Thomas Laufmöller bekanntgegeben – und seitdem lautet einer der Hauptvorwürfe in der leidenschaftlich geführten Debatte, dass das Bistum eine fundierte Erklärung dieses Vorgangs verweigere. Die Bischöfliche Pressestelle hat nun eine ausführliche Stellungnahme herausgegeben, in der Laufmöller und die St.-Stephanus-Protestbewegung offen kritisiert werden. Die Vorwürfe lauten im Kern: Laufmöller habe sich auch nach der 2016 vollzogenen Fusion zur Pfarrei St. Liudger weiterhin primär als St.-Stephanus-Seelsorger gesehen und seine Gemeinde von der neuen Pfarrei abzugrenzen versucht.