Blindgängersuche am Servatiiplatz: Seit Mittwochmorgen sind Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz, um einen Verdachtspunkt am Servatiiplatz/Ecke Salzstraße zu untersuchen. Nach Angaben der Feuerwehr laufen die Arbeiten nach Plan. Eventuell kann der Verdachtspunkt jedoch nicht am Mittwoch vollständig freigelegt werden. Dann wird es erst am Donnerstag Klarheit darüber geben, ob am Servatiiplatz wirklich eine Bombe liegt. Darauf hatte die Stadt bereits zu Beginn der Woche hingewiesen.

Sollte ein Blindgänger gefunden werden, informieren Stadt und Feuerwehr zeitnah über mögliche Evakuierungsmaßnahmen. Die beträfen nicht nur eine wichtige Straßenkreuzung, sondern auch die Bahnstrecken in Richtung Norden.

Baum soll erhalten bleiben

Die Maßnahmen am Servatiiplatz sind nach Angaben von Stadt und Feuerwehr knifflig und werden deshalb mit großer Vorsicht durchgeführt. Der Grund: Direkt am Fundort steht ein Baum, der erhalten werden soll.