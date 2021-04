Vier Tage vor seinem allerletzten Arbeitstag fährt der Erste Kriminalhauptkommissar (EKHK) Uli Bux noch einmal nach Gronau. Er will versuchen, den Ex-Freund einer vermissten Frau zu verhören. Ein letztes Mal. Die Tschechin ist seit 2017 verschwunden, ihre Familie meldet sich regelmäßig, um zu fragen, ob es was Neues gibt. Der Polizist vermutet, dass der schizophrene Mann sie getötet hat. „Er lässt mich nicht an sich heran“, sagt er. Das ärgert ihn. Und scheint ihn auch zu kränken. Denn um ein Verbrechen zu klären, mach der 62-Jährige fast alles. Auch wenn er am Freitag in den Ruhestand geht. Oder gerade deswegen. Mörder, Erpresser und Vergewaltiger „Der Tod hat ganz hässliche Fratzen“, sagt Bux. Und er hat viele dieser Fratzen gesehen. In über 30 Jahren im Kriminalkommissariat 11 (KK 11) hat er sich darauf spezialisiert, Mörder, Totschläger, Erpresser, Brandstifter, Vergewaltiger und vermisste Erwachsene zu finden. Der Satz: „Es wurde eine Mordkommission unter der Leitung von EKHK Uli Bux gebildet“, gehört zu den meistbenutzten Formulierungen der Polizei-Pressestelle in Münster. In die zwei Ordner mit seinen Fällen passt kein Blatt mehr. „Ich möchte nicht befördert werden, ich will zufrieden arbeiten,“ sagt der 62-Jährige.