Hat der Angeklagte in schamverletzenderweise auf sich aufmerksam gemacht? „Ja“, entschied das Amtsgericht Münster – und verurteilte im November einen 26-jährigen Drensteinfurter wegen exhibitionistischer Handlung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, deren Vollzug zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ein Urteil, das für die Staatsanwaltschaft angesichts der Vorstrafen des Mannes zu milde war. Deshalb legte sie Berufung ein. Jetzt wurde vor dem Landgericht erneut verhandelt.

Den Feststellungen der Vorinstanz zufolge befuhr der Angeklagte mit seinem Fahrzeug die Grevener Straße. Langsam fuhr er neben der auf dem Gehsteig gehenden Zeugin her und sah ihr lachend ins Gesicht. Dabei soll er an sich sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Als die junge Frau ihr Handy nahm, um den Vorfall zu dokumentieren, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und fuhr davon. Umgehend meldete die Geschädigte den Vorfall der Polizei, die den 26-Jährigen im Ostviertel stellte.

Angeklagter zog alle Register

In seiner Verteidigung zog der 26-Jährige alle Register: Er sei nicht am Tatort gewesen. Ein Zusammentreffen mit der Zeugin habe es nicht gegeben. Emotional aufgewühlt schilderte die Zeugin den Tathergang.

Staatsanwalt und Richterin hatten keinen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Aussagen. Am Ende bestätigte die Strafkammer den Straffolgenausspruch der Vorinstanz und setzte die Bewährungszeit auf zwei Jahre fest. Zudem wurden der Entzug seiner Fahrerlaubnis für sechs Monate und die Zahlung von 1000 Euro an den Verein „Frauen für Frauen“ angeordnet.