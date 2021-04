Seine Daten im Schnelldurchlauf: Enno Fuchs, 53 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Studium des Wirtschaftsingenieurwesens in Darmstadt und Singapur, 20 Jahre tätig in der Automobilindustrie. So weit, so unauffällig. Doch spätestens, wenn der neue Chef der Wirtschaftsförderung Münster angibt, wo er wohnt, wird es interessant: in Greven. Den Grund benennt Fuchs sehr offen und sehr direkt: „Die Immobilienpreise in Münster sind mir zu hoch.“ Umzug von Bochum nach Greven Vor seinem Umzug nach Greven lebte und arbeitete Enno Fuchs acht Jahre lang in Bochum und übte dort einen Job aus, der gleichermaßen erschreckend wie faszinierend war.