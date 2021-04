Dieser Vorwurf könnte kaum brisanter sein: In den vergangenen Tagen, so wird kolportiert, sollen im Impfzentrum Münster mehrfach Hunderte Dosen Biontech-Impfstoff vernichtet worden sein. Doch der vermeintliche Skandal entpuppt sich nach bisherigen Recherchen als haltlose Behauptung. Keine bekannten Augenzeugen, keine stichhaltigen Beweise, aber offenbar viel heiße Luft, die zur Verunsicherung in aufgeheizten Zeiten beitragen könnte – oder sollte. Dass es am Abend große Restmengen an geöffnetem Impfstoff gebe, sei ohnehin eine Mär, betont Dr.