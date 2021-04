Sie hadern nicht, obwohl ihnen der monatelange Lockdown in der Corona-Krise wirtschaftlich zugesetzt hat. „Wir sind optimistisch. Es wird weitergehen“, sagt Frank Bröker. Seine Frau Sabine und er haben in dieser Woche ihre beiden Gastronomien in den Hauptbahnhöfen von Münster und Essen geschlossen und die Flächen an die Bahn zurückgegeben. Für das „Otmar“ in den Bahnhofshallen ist vorerst der Zug abgefahren. Die Auswirkungen der Pandemie setzen allen Gastronomen schwer zu, unter anderem der Bröker Otmar Gastronomie GmbH. Sie betrieb seit dem Umbau des münsterischen Hauptbahnhof vor vier Jahren das „Otmar“ dort.