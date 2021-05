„Insgesamt relativ ruhig“, so lautet die Bilanz von Polizei-Pressesprecherin Angela Lüttmann am Sonntag zu den insgesamt acht größeren und kleineren Demonstrationsveranstaltungen am 1. Mai.

Ärger gab es allerdings am Aasee, dort präsentierten sich unweit der Billardkugeln Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen größtenteils ohne Masken und Abstand. Nach mehrfachen Aufforderungen durch Polizei und Ordnungsamt , die Hygieneregeln einzuhalten, waren schließlich drei Anzeigen gegen Impfgegner fällig. Eine weitere Person bekam eine Strafanzeige wegen Beamtenbeleidigung.

Ruhige Mai-Demo

Die Mai-Demo der Gewerkschaften bereitete der Polizei kaum Kopfzerbrechen, fast alle hielten sich an die Regeln und protestierten mit Abstand. Aus dem linken Spektrum, so die Polizei, wurde während eines Aufzuges in Richtung Stubengasse ein Rauchtopf gezündet. Der Tatverdächtige wurde ermittelt, eine Anzeige folgt.

Bei allen anderen Kundgebungen mit insgesamt wenig Beteiligten gab es laut Polizei keine Vorkommnisse. Auch die Maiausflügler hielten sich offenbar an die Corona-Regeln. Sowohl auf den Wiesen am Aasee wie auch auf der Kanalpromenade wurde bei oft sonnigem, aber kühlem Wetter in Kleinstgruppen und mit Abstand der Start in den Wonnemonat gefeiert. Die eigentlich typischen Wandergruppen mit Bollerwagen und Bier waren wegen der Pandemie-Einschränkungen nur selten anzutreffen.