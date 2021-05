Er war ein Brückenbauer zwischen dem münsterischen Karneval und den Jecken im Münsterland: Dr. Heiner Hoffmeister , im Jahr 2002 Prinz von Münster, ist am Wochenende im Alter von 70 Jahren gestorben.

Seine närrischen Wurzeln liegen in seiner Heimatstadt Coesfeld. Dort prägte Hoffmeister als Präsident in den Jahren 1994 bis 2013 die Karnevalsgesellschaft „Die-La-Hei“, die Hunderte Mitglieder zählt. Der promovierte Tierarzt, der aus einer traditionsreichen Kinobetreiberfamilie stammte, knüpfte schnell Kontakte zu den närrischen Freunden in Münster. In seiner Zeit als Vizepräsident des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval wurde die „Die-La-Hei“ Mitglied im Bürgerausschuss. Auch die Prinzengarde pflegt seither eine närrische Freundschaft zu den Karnevalisten in Coesfeld.

Mit Goldorden des BDK ausgezeichnet

Hoffmeister engagierte sich auch in der KG Freudenthal und wurde dort zum Ehrensenator ernannt, die Schlossgeister beförderten ihn zum Freud- und Friedensritter. Für seine Verdienste um die westfälische Brauchtumspflege bekam Hoffmeister, der Ehrenpräsident der „Die-La-Hei“ war, den Goldorden des Bundes Deutscher Karneval verliehen. Besonders eng waren seine Verbindungen zur KG Witte Müse, deren überdimensionales Maus-Maskottchen „Carolus Piep“ jährlich mit großem Gefolge aus den Reihen der Müse zum symbolischen Gesundheitscheck in die Tierarztpraxis des Ehrensenators Hoffmeister gebracht wurde.

Charmant, großzügig und humorvoll bleibt Heiner Hoffmeister, der sich an vielen Stellen gesellschaftlich engagierte, nicht nur den Karnevalisten in bleibender Erinnerung. Am Freitag wird er beigesetzt.