Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend um 21.40 Uhr eine 21-jährige Frau am Horstmarer Landweg beraubt. Die 21-Jährige kam laut einer Mitteilung der Polizei von einem Spaziergang und ging von der Straße Am Breilbusch über einen Feldweg in Richtung Horstmarer Landweg.

Plötzlich habe sie gemerkt, wie sie von hinten umklammert und festgehalten wurde. Mit den Worten "Gib mir die Tasche", forderte der Täter die Handtasche der jungen Frau, riss sie von ihrer Schulter und flüchtete in Richtung Am Breilbusch. "Unter Schock lief die 21-Jährige nach Hause", heißt es weiter. Ihre Mitbewohner alarmierten die Polizei. Die 21-Jährige erlitt durch den Angriff eine Verletzung an der Hand.

Beschreibung des Täters

Der Unbekannte ist 1,70 Meter bis 1,85 Meter groß. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.