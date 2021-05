Weitere Steinchen für das Mosaik: Am vierten Verhandlungstag im Mordprozess gegen einen 52-jährigen Münsteraner hat das Gericht am Montag weitere Zeugen vernommen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ehefrau am 5. Juli 2015 in der gemeinsamen Wohnung am Kappenberger Damm mit dem Gurt einer Sporttasche erdrosselt zu haben. Um mehr über das Geschehen am Tattag und das Motiv herauszufinden, befragte das Schwurgericht vier Nachbarn.

Sie könne nichts Negatives über die Familie sagen, berichtete eine 95 Jahre alte Nachbarin. „Er war immer zuvorkommend“, sagte sie über den Angeklagten. Im Treppenhaus habe man sich oft unterhalten. „Meistens ging es um die Tochter, eine gute Sportlerin. Sie war sein Ein und Alles“, sagte die Seniorin. Auch die Ehefrau, das spätere Opfer, sei immer freundlich gewesen. Von Streit innerhalb der Familie habe sie nichts gehört.

Hintergründe des Mordes weiter im Dunkeln

Bis zum besagten Tag im Juli. Da sei es plötzlich laut über ihr geworden, schnell hätten Polizei und Feuerwehr vor dem Haus gestanden. „Daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern“, sagte die 95-Jährige. „Das finde ich auch“, erwiderte die Vorsitzende Richterin angesichts der detailreichen Schilderungen des Tattages vor fast sechs Jahren von der betagten Zeugin. Die Suche nach den Hintergründen der Tat geht indes weiter.