Die baulichen Vorbereitungen für den Neubau der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Münster können jetzt starten. Die Bezirksregierung Münster hat am Dienstag die dafür notwendige baurechtliche Zustimmung an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Münster (BLB) übergeben. Damit können jetzt die Haftmauer, die Ordnungszäune, die Freianlagen und die Linksabbiegerspur errichtet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksregierung.

"Die Bezirksregierung hatte bereits im Oktober 2018 dem beantragten Bauvorbescheid zum Neubau der JVA in Münster-Wolbeck planungsrechtlich zugestimmt", heißt es weiter. Die Antragsunterlagen für die nun folgende Baugenehmigung hat der BLB im Oktober 2020 vollständig vorgelegt. Dafür wurde nun die Baufreigabe erteilt. Der zweite Zustimmungsantrag umfasse dann die innenliegenden Haftgebäude einschließlich Nebengebäude und den Parkplatz, über den im Folgenden noch entschieden werden muss.

Platz für 640 Häftlinge

Mit ersten Maßnahmen wurde bereits auf Basis der erteilten wasser- und landschaftsrechtlichen Bescheide der Stadt Münster begonnen. Beispielsweise wurde die lineare Gehölzpflanzung entfernt.

Die Bezirksregierung Münster ist als obere Bauaufsichtsbehörde für Genehmigungsverfahren von Landesbehörden zuständig. Der Bau der Justizvollzugsanstalt für den Erwachsenenstrafvollzug umfasst rund 640 Haftplätze.