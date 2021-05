Gerade ist Klaus Otto Nagorsnik wieder in Hamburg, er hat einen Termin beim Schneider. Neues Outfit für die anstehenden Dreharbeiten der nächsten Staffel von „Gefragt – Gejagt“. Ab Sommer ist Nagorsnik dann wieder regelmäßig als häufig besserwissender „Jäger“ in der von Alexander Bommes moderierten Quizshow im Vorabendprogramm der ARD zu sehen. Fernsehzuschauer müssen das wandelnde Lexikon also nicht vermissen, die Mitarbeiter und Besucher der Stadtbücherei Münster aber schon. Dort ist der in Billerbeck wohnende und sich in Münster zu Hause fühlende 66-Jährige am 1. Mai in den Ruhestand gegangen. Mehr Zeit also für sein Hobby, das ihn in den vergangenen Jahren regelmäßig den Urlaub gekostet hat.