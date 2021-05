Ärzte starten Sonderimpfungen am Wochenende in Coerde

Die Stadt Köln hat es vorgemacht – und auch in Münster werden jetzt in Stadtvierteln mit besonders vielen Corona-Infektionsfällen Bewohner ein niedrigschwelliges Impfangebot vor Ort erhalten. Das Land stellt insgesamt 100 000 Impfdosen für sozial benachteiligte Stadtteile in ganz NRW zur Verfügung. Eine mittlere dreistellige Zahl an Dosen soll nach Münster kommen.

Die Stadt bestätigt die Pläne erst am Abend, aber wie aus Ratskreisen zu hören war, werden in Coerde am Wochenende niedergelassene Ärzte Bewohner impfen. Sie werden am Samstag (8. Mai) zwischen 10 und 14 Uhr an der Stadtteilbücherei am Hamannplatz erwartet. Dort erfolgt die Verteilung auf die beteiligten Praxen. Eine Anmeldung sei nicht möglich, heißt es. Weitere Impfaktionen sind nach Informationen unserer Zeitung kurzfristig in Kinderhaus-West und in Berg Fidel geplant.

Die meisten Covid-Fälle in Coerde

Die drei genanten Stadtteile sind nicht nur in der dritten Welle besonders betroffen (wir berichteten). Hier gibt es auch im gesamten Pandemieverlauf in ganz Münster die höchsten Bevölkerungsanteile, die eine Infektion durchgemacht haben. In Coerde waren mit 5,8 Prozent aller Bewohner so viele Menschen wie nirgendwo sonst in Münster an Covid erkrankt, in der vorletzten Woche lag hier die Inzidenz laut einer Statistik des Gesundheitsamtes bei 499,4. In Berg Fidel waren bislang 4,2 Prozent aller Bewohner Corona-infiziert, in Kinderhaus-West 3,6 Prozent.

Hier leitet Thomas Kollmann das städtische Begegnungszentrum Kinderhaus an der Sprickmannstraße – und er befürwortet es sehr, dass in den besonders betroffenen Stadtgebieten nun Impfaktionen jenseits der Priorisierungsgruppen stattfinden sollen. An der Sprickmannstraße soll die Impfaktion in den Räumen des Kulturvereins Atrium stattfinden.

„Brückenpersonen“ werben für die Impfung

Das Begegnungszentrum Kinderhaus hat nun laut Kollmann „Brückenpersonen“ für den persönlichen Kontakt zu Migrantengruppen im Stadtteil aktiviert, die dafür werben, das Impfangebot anzunehmen. „Prekäre Wohn- und Arbeitsverhältnisse beträfen viele Menschen in Kinderhaus-West. Kollmann bestätigt auch, dass es unter Migranten teilweise Vorbehalte aufgrund von Desinformation gegen die Corona-Impfung gebe.

Die gute Nachricht: Auch in den besonders betroffenen Vierteln ist die Inzidenz gesunken. Stadtweit betrug sie am Mittwoch 74,5. Ein 79 Jahre alter Corona-Patient ist gestorben, 21 liegen derzeit hier auf den Intensivstationen, 13 von ihnen werden beatmet.