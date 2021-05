Mit der Beschaulichkeit ist es am Mittwochmorgen in Sprakel früh vorbei: Vor einer Haustür am Volkertweg im Herzen des Stadtteils beobachtet ein Augenzeuge auf dem Weg zum Bäcker drei Polizei-Bullis. Das soll so gegen 6.45 Uhr gewesen sein. Der Auflauf von Einsatzkräften fällt hier in der Nachbarschaft, wo fast jeden jeden kennt, natürlich auf.