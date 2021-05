Ein 35-jähriger Fahrradfahrer wurde am Mittwochmittag bei einem Abbiegeunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau um 13.55 Uhr auf der Langemarckstraße unterwegs.

Zeitgleich sei ein 61-Jähriger mit seinem Auto vom Cheruskerring nach rechts in die Langemarckstraße abgebogen. "Dabei erfasste er den in gleiche Richtung auf dem Radweg fahrenden 35-Jährigen", heißt es weiter. Der Fahrradfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten den Münsteraner schwer verletzt in ein Krankenhaus.