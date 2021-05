Sexueller Übergriff auf 20-Jährige am Reiner-Klimke-Weg

Münster -

Sexueller Übergriff am Reiner-Klimke-Weg: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Montag eine junge Frau festgehalten und ihr unter das T-Shirt und in die Hose gefasst. Die Polizei sucht Zeugen.