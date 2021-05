Der erste Lockdown 2020 war die Zeit, in der die Menschen in ihren Wohnungen und Häusern blieben. In der sie nur rausgingen, wenn es wirklich notwendig war. Ingrid Hagenhenrich hat diese Zeit festgehalten – mit ihrer Kamera. Über sechs Wochen fotografierte sie Münsteraner in Fenstern, auf Balkonen oder in Vorgärten. Herausgekommen sind rund 60 ganz unterschiedliche Schwarz-Weiß-Bilder, die Hagenhenrich ab dem 18. Mai in einer Ausstellung im Haus vom Guten Hirten zeigt. "Ich bin eine Fotografin, die sich vor allem mit Menschen beschäftigt", sagt die 50-jährige Münsteranerin, die gebürtig aus der Slowakei stammt.