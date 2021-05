Schönheitskur für die Aasee-Infrastruktur: Die Stadt plant in den nächsten Jahren die umfangreiche Sanierung der Wege und weiterer baulicher Anlagen. Zudem werden an mehreren Stellen Fahrradbügel aufgestellt. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Arbeiten in Angriff genommen werden, berichtet Gregor Determann vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit. Eine der wichtigsten Änderungen: Künftig sollen die Wege rund um den Aasee auf den ersten Blick als Gehwege bzw. als Geh- und Radwege erkennbar sein – und zwar anhand ihres Belages.