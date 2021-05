Bei Renate Dölling, der Geschäftsführerin der Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Münsterland, steht seit Mittwochabend das Telefon nicht mehr still. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte in einer Pressekonferenz eine Öffnung der Außengastronomie bei einer stabilen Inzidenz unter dem Grenzwert 100 in Aussicht gestellt. Nur: Die Rechtsgrundlage dafür gibt es gar nicht.