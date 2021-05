Münsters Feuerwehr hebt ab – im wahrsten Sinne des Wortes: In einem NRW-Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem an der Wolbecker Straße angesiedelten Institut der Feuerwehr (IdF) wird die Feuerwehr nun den Praxiseinsatz von Drohnen in der lokalen Gefahrenabwehr testen. Bei der Suche nach vermissten Personen, Messungen über brennenden Gebäuden und Waldflächen sowie zur schnellen Erkundung der Lage beispielsweise bei Großfeuern kann die Drohne dem Einsatzleiter wichtige Daten liefern.