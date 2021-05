Mann klettert auf Kran an der Domagkstraße

Feuerwehreinsatz in Münster

Münster -

Großeinsatz an der Domagkstraße: Am Donnerstagabend ist ein Mann am Coesfelder Kreuz auf einen Baukran geklettert. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.