In der Praxis von Dr. Hendrik Oen, Hausarzt in Handorf und Vertreter der Kassenärzte im Bezirk Münster, klingelte am Freitagmorgen besonders oft das Telefon. Dort wollten so viele Patienten mit Astrazeneca geimpft werden, dass die 150 Dosen, die Oen für die kommende Woche zur Verfügung hat, am Mittag verbucht waren. Am Donnerstag hatte der Bund den Impfstoff für alle Interessierten nach ärztlicher Aufklärung freigegeben – jeweils mittwochs müssen die niedergelassenen Ärzte die Impfdosen für die folgende Woche ordern.