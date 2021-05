So ist Corona in Münster verbreitet

Die Stadt Münster hält das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus mit Bezug auf die Stadtteile genau nach. Nachdem bekannt geworden war, dass es in der dritten Welle zeitweilig in den drei Stadtteilen Coerde, Kinderhaus-West und Berg Fidel Inzidenzwerte von 500 und mehr gegeben hatte (wir berichteten), hat die Verwaltung die Zahlen für die 16. und 17. Kalenderwoche für alle Stadtteile Vertretern der politischen Gremien zur Verfügung gestellt. Die Daten liegen auch der Redaktion vor (siehe nebenstehende Tabelle).

Die Zahlen vom 19. bis 25. April (16. Kalenderwoche) undvom 26. April bis zum 2. Mai (17. Kalenderwoche) zeigen nicht mehr die genannten, exorbitant hohen Infektionszahlen, die laut Stadt stellenweise in den Wochen zuvor beobachtet wurden.

Ansteckende Virusvariante verbreitet sich überall

Es fällt auf, dass es in den beiden genannten Wochen mit dem Stadtteil Überwasser nur ein sehr kleines Viertel Münsters gibt, wo überhaupt keine Infektion zu verzeichnen war. Die sehr ansteckende britische Virusvariante verbreitet sich im ganzen Stadtgebiet. Die Stadtteile mit den höchsten Anteilen sozial benachteiligter Bevölkerung sind auch die Gebiete, in denen schon besonders viele Menschen eine Corona-Infektion hatten. Im Bahnhofsviertel sorgte ein Ausbruch in einer Obdachloseneinrichtung für den hohen Anteil Infizierter.