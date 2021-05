Ab Montag rollt die Testlawine erstmals von Münster nach Iserlohn: Rund 5000 Kinder von Grund- und Förderschulen in der Stadt machen dann nämlich den neuen „Lolli-Test“, bei dem sie einen Tupfer durch den Mund rollen und sich daher kein Stäbchen mehr in die Nase schieben müssen. Die übrigen 5000 Grund- und Förderschüler sind am Dienstag zum ersten Mal an der Reihe. Unterdessen ist nach der Astrazeneca-Freigabe für alle Impfwilligen die Nachfrage in den Hausarzt-Praxen hoch, wie eine Nachfrage unserer Zeitung ergeben hat.