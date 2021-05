Die wegen ihres immer noch fehlenden Wirtschaftsplans in die Schlagzeilen geratene Westfälische Bauindustrie (WBI) betreibt eigentlich Parkhäuser in Münsters Innenstadt. Das ist das Kerngeschäft der städtischen Gesellschaft. Daneben soll das Unternehmen seit wenigen Jahren dabei helfen, Projekte in der Stadtentwicklung zu realisieren.