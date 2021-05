Die Massenimpfung in Coerde war ein gelungenes Experiment. Niederschwellig, ohne große Bürokratie-Hemmnisse und direkt vor Ort gab es ein spontanes Angebot zum Coronaschutz für die Menschen im Stadtteil. Realisiert von zumeist ehrenamtlichen Helfern, die zuvorkommend Hemmungen von denjenigen nahmen, die sich vielleicht in einem anonymen Impfzentrum nicht hätten piksen lassen.

Wer neidisch-negativ diese Aktion in einem prekären Stadtteil kritisiert, sollte lieber positiv denken. Denn am Ende zählt, dass sich möglichst viele impfen lassen und damit weder für sich persönlich, noch für andere das Risiko einer schweren Erkrankung in sich tragen. Münsters schon guter Inzidenzwert sinkt auch deshalb, weil wir als Stadtgesellschaft häufig bewiesen haben, was Solidarität gegenüber den Nachbarn in der Not bedeutet.

Durch Achtsamkeit und Geduld kommt Münster vergleichsweise gut durch die Pandemie. Deshalb gerne mehr von diesen Direktimpfungen in den Stadtteilen. Wenn wir die Menschen dort abholen, wo sie die Hilfe akzeptieren, gibt es nur einen Gewinner: Münster.

Weitere Impfaktionen in Planung Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer kann sich vorstellen, schon bald das „Erfolgsmodell Coerde“ auch in Kinderhaus-West und Berg Fidel an den Start zu bringen. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht. Wenn Münsters Bevölkerung im Juli größtenteils durchgeimpft sei, plant Heuer eine ähnliche Aktion wie in Coerde, auch zentral in der City für alle, die dann noch nicht im Impfzentrum, am Arbeitsplatz oder in Praxen gepikst wurden. | Von Karin Völker ...