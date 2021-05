Am Montag steht in der Gesamtschule Münster Mitte ein besonders spannendes Alternativprogramm auf dem Stundenplan. Die Jugendlichen, die dann im Zuge des Wechselmodells in der Schule vor Ort sind, verfolgen ein Filmprogramm, in dem sie selbst eine der Hauptrollen spielen. Ab 11 Uhr wird die Preisverleihung des Deutschen Schulpreises der Robert-Bosch-Stiftung übertragen.