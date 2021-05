Wer in Münster aus der katholischen oder evangelischen Kirche austreten will, muss sich in Geduld üben. Beim Amtsgericht sind derzeit alle verfügbaren Termine schon wieder vergeben, nachdem zum 1. Mai der Terminkalender für den Monat Juli freigegeben wurde. Die Mai- und Juni-Termine waren, wie berichtet, bereits Anfang April ausgebucht. Damit setzt sich der seit einigen Monaten erkennbare Trend zum Kirchenaustritt nach Angaben von Amtsgerichtssprecher Matthias Bieling fort.