Als Angestellte im medizinischen Bereich stand für die Münsteranerin Renate Kotzke vor wenigen Tagen der Besuch im Impfzentrum am Albersloher Weg an. Nach der Erstimpfung mit Vaxzevria, besser bekannt als Astrazeneca, hatte sich Kotzke für eine Zweitimpfung mit Biontech entschieden. Doch der Besuch des Impfzentrums in der Halle Münsterland sei ganz anders verlaufen als erwartet, sagt Kotzke. Nur Momente vor der Impfung habe der impfende Arzt sie gefragt, ob sie denn wisse, dass sie bei einer sogenannten Kreuzimpfung nicht als vollständig geimpft gelte.