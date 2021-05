Staatsschutz ermittelt nach Vorfall an Synagoge

Münster -

Per Notruf wurde die Polizei am frühen Dienstagabend zur Synagoge an der Klosterstraße gerufen. Eine lautstarke Gruppe war dort Zeugen aufgefallen. Bei dieser Versammlung soll eine israelische Fahne verbrannt worden sein. 13 Personen wurden von den Beamten im Umfeld der Synagoge angetroffen. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.