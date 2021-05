Am frühen Dienstagmorgen wurde an der Weseler Straße in Münster ein Fahrradfahrer von einem Auto angefahren. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Der 21-jährige Fahrradfahrer war um 5.44 Uhr auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung Am Umspannwerk kam es zum Zusammenstoß mit der unbekannten Autofahrerin. Diese kam mit ihrem dunklen Kleinwagen aus der Straße Am Umspannwerk. Der junge Mann stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Unbekannte bog nach dem Unfall mit dem Wagen nach rechts auf die Weseler Straße ab und flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.