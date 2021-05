Münster -

Von Martin Kalitschke

Eine Gruppe von Männern zündet am Dienstagabend eine israelische Flagge vor der Synagoge an. Der Polizei gelingt es, zehn Personen zu stellen. Die Jüdische Gemeinde ist verunsichert – will sich aber nicht einschüchtern lassen, sagt Vorsteher Sharon Fehr am Tag danach.