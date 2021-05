Die drei Medizinstudentinnen im dritten Semester zählen sich klar zur „Generation Corona“ in ihrer Fakultät. Dass sie bisher Weniges abseits der Online-Lehre kennengelernt haben, nehmen die Kommilitoninnen notgedrungen in Kauf – aber ein Ausbildungsabschnitt, den sie jetzt verpassen, ist ihnen so wichtig, dass sie darauf nicht zu verzichten bereit sind. Der für Medizinstudenten elementare Präparationskurs, in dem sie an Toten, die ihre Körper zu Lebzeiten dafür gespendet haben, die Anatomie des Menschen kennenlernen, wurde im Sommersemester zum zweiten Mal gestrichen.