Nur ein Beispiel: Die Blutgas-Analyse des Patienten könnte besser aussehen. Die Ärztin wendet sich an das Team und sagt: „Aus meiner Sicht sollte der Patient zeitnah intubiert werden.“ Und was heißt zeitnah? Soll der kranke Mann sofort an das Beatmungsgerät angeschlossen werden? Oder in der nächsten halben Stunde? Michael Klatthaar stoppt die Powerpoint-Präsentation, die er in einem Besprechungsraum des Trainingszentrums der Unikliniken Münster (UKM) an die Wand projiziert hat. Das Beispiel ist typisch für den Alltag vieler Krankenhäuser und Kliniken. „Wir verstehen Kommunikation als Werkzeug“, erklärt er. Wenn der eine rätselt, was der andere eigentlich sagen wollte, verstreicht Zeit, die kaum irgendwo anders so knapp bemessen ist wie auf der Intensivstation. Für Klatthaar ist Kommunikation zur beruflichen Mission geworden. Seit 2016 leitet er das Trainingszentrum des UKM gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Tim Güß.