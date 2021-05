Am 15. Mai 2022 wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Die Freien Demokraten Münster haben bereits jetzt ihr Team für die drei münsterischen Wahlkreise aufgestellt. „Die Landtagswahl hat für uns enorme Bedeutung. Es geht um die Frage, ob wir unser Land für weitere fünf Jahre aus der Regierung modernisieren und gestalten dürfen. Deshalb heißt es für uns: Heute schon an morgen denken“, so der Kreisvorsitzende der FDP , Paavo Czwikla.

Als Spitzenkandidat wird die FDP Münster Maximilian Kemler durch die Wahl führen. Der 31-jährige Familienvater war laut Mitteilung der Liberalen mit 93 Prozent nominiert worden. „Diese frühzeitige Entscheidung ermöglicht uns die volle Konzentration auf die Erstellung unseres Wahlprogramms und die Ausgestaltung unserer Kampagne.“

Kemler tritt auch als Kandidat im Wahlkreis Münster I – Steinfurt IV an. Ihn unterstützt im Wahlkreis Münster III – Coesfeld III die 28-jährige Lehrerin Linda Belau, die vor allem Bildung in den Fokus rücken will. Komplettiert wird das Team im Süden und Südosten, im Wahlkreis Münster II, durch den 55-jährigen Juristen Martin Gerhardy, der einen Schwerpunkt auch auf das Verhältnis des Landes zu den Landwirten legen möchte.