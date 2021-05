Ruhig und entspannt liegt Josefine in einer großen mit Stroh ausgelegten Box im Wohnzimmer von Torsten Lorenz. Die Hälfte der Box ist mit einer Fleecedecke abgedeckt, sodass Josefine nicht friert, die andere Hälfte mit einem groben Gitter, an dem Blätter zum knabbern befestigt sind. Josefine ist ein wenige Wochen altes Rehkitz – und vor einigen Tagen wäre sie fast gestorben. „Ein Jagdpächter hat mich angerufen und sagte, im Wald sei ein Rehkitz, was schon stundenlang nur dasteht und fiept“, berichtet Jagdaufseher Christian Hartmeyer vom Hegering Münster-Ost. Das Rehkitz sei sehr schwach auf den Beinen gewesen und habe, als man ankam, halb im Schlamm gelegen.