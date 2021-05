Wie wird die Mund-Nasen-Bedeckung richtig getragen? Eine Diskussion um diese Frage endete am Montagnachmittag (17. Mai) für einen Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens im Krankenhaus. Laut einer Mitteilung der Bundespolizei war der 65-jährige Mitarbeiter im Auftrag der Deutschen Bahn tätig, als er am Taxistand vor dem Hauptbahnhof in Münster mit einem 38-jährigen Münsteraner in einen Streit geriet.

Bei dem Streit sei es um das korrekte Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gegangen. Zunächst sei der Streit verbal abgelaufen. „Im weiteren Verlauf schlug der 38-jährige Mann sein Gegenüber mit der Faust auf die Nase, schubste ihn gegen ein parkendes Auto und trat den nun am Boden liegenden Sicherheitsmitarbeiter mit dem Fuß gegen den Kopf“, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.

Täter ergreift die Flucht

Zeugen informierten eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof, die den mittlerweile flüchtenden Angreifer auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorläufig festnahmen.

Der 65-Jährige zog sich bei dem Vorfall eine blutende Wunde im Gesicht zu und wurde laut Bundespolizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Den 38-jährigen Täter erwartet ein Strafverfahren.