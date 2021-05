„Ach schade“, sagt eine Frau en passant und „Tschüss!“. Keine Frage: Münster und Moore sind Freunde. Aber geliehen ist nur geliehen. Daher wurden am Dienstagvormittag die 2,6 Tonnen schwere Plastik und ihr Sockel vor dem Landesmuseum an der Rothenburg abgebaut und via Kran auf einen Tieflader gepackt – ab nach Berlin in die Heimat. Dort stand die Bronze seit 1968 vor der Neuen Nationalgalerie.